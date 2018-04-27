Hallescher FC - Magdeburg maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Hallescher FC ile Magdeburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Hallescher FC 46 puanla 11. sırada, Magdeburg 76 puanla 2. sırada bulunuyor. Hallescher FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Magdeburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 255 kodlu maçı oynayanlar; Hallescher FC galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, Magdeburg galibiyet oranı 1.95. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Hallescher FC son hafta oynanan Magdeburg maçında 0-1 yenildi.

Magdeburg, Hallescher FC karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Hallescher FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Hallescher FC, kendi sahasında 25 gol attı, 23 gol yedi.

Magdeburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Magdeburg, 26 gol atarken 21 gol yedi.