Halloween harcamaları rekor kıracak: 9,1 milyar dolar!

Renkli kostümlere, korku temalı süslemelere, içleri oyularak ışıklandırılan kabaklara ve kostümleriyle kapı kapı dolaşarak şeker isteyen çocuklara sahne olan Cadılar Bayramı'nın (Halloween) için Amerikalılar her yıl milyarlarca dolarlık harcama yapıyor.
ABC'nin ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de Halloween harcamaları geçen yıl 8,4 milyar dolar ile 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Halloween dolayısıyla ülkede bu yıl ise yapılan harcamaların 2016'ya göre yüzde 8,3 artışla 9,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması öngörülüyor. Tüketicilerin kostümler için 3,4 milyar dolar, süslemeler için 2,7 milyar dolar, kabak ve şekerler için 2,6 milyar dolar, tebrik kartları için de 400 milyon dolar harcaması bekleniyor.
326 milyon nüfuslu ABD'de, geçen yıl yaklaşık 171 milyon kişi Halloween kapsamında düzenlenen etkinlik ve şenliklere katılırken, katılımcı sayısının bu yıl 179 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.
ABD'de hane halkının Halloween kapsamında ortalama 86 dolar (326 Türk lirası) harcamasıyla bu alanda da bir rekor kırılması bekleniyor.
YETİŞKİN KOSTÜMLERİ 40 İLA 150 DOLAR ARASINDA
Bu sene yetişkinler arasında en popüler cadılar bayramı kostümü cadı kıyafeti olurken onu Batman kıyafeti izliyor. Süper kahraman kostümleri en çok tercih edilen çocuk kostümleri arasında yerini alırken prenses kostümleri ikinci sırada bulunuyor.
Spider-Man kostümü ortalama 31 dolara satılırken Harry Potter ve Wonder Woman kostümleri 20 ila 40 dolar arasında alıcı buluyor. Söz konusu perakende firmalarında, yetişkin cadı kostümleri de 40 ila 150 dolar arasında değişiyor.
ŞAKA MI ŞEKER Mİ SORUSUNA YÜZDE 75 ŞEKER DİYECEK
ABC News, Cadılar Bayramının olmazsa olmazı olarak kabul edilen tatlılarla ABD'lilerin 2,7 milyar dolar harcaması beklendiğini belirtirken bu tatlıların başını yüzde 68'le çikolata çekiyor. Renkli şekerler olarak adlandırılan 'Candy Corn' ise yüzde 10 ile ikinci sırada yer alıyor.
Bu sene kutlanacak Halloween ile ilgili yapılan anketlerde ise 'şaka mı şeker mi' sorusuna ABD'lilerin yüzde 75'inin kapılarını çalanlara şeker vereceğini tahmin ediliyor.
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