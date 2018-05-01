Halmstads - Falkenbergs FF sahaya çıkıyor

Halmstads ve Falkenbergs FF, 01 Mayıs 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Halmstads 3 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Falkenbergs FF 12 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Halmstads, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Falkenbergs FF, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Halmstads galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Falkenbergs FF galibiyet oranı 0.00.

Halmstads son hafta oynanan Falkenbergs FF maçında 2-0 kazandı.

Falkenbergs FF ise Göteborg karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Halmstads, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Falkenbergs FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Falkenbergs FF, 5 gol atarken 2 gol yedi.