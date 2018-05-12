Halmstads - GAIS maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Halmstads ile GAIS, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 7 puanlı Halmstads 10. sırada bulunuyor, GAIS 8 puana sahip ve 8. sırada. Halmstads son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. GAIS son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Halmstads kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, GAIS sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Halmstads son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 5-2 kazandı.

GAIS ise Varbergs BoIS FC maçında 1-0 yenildi.

Halmstads, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

GAIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. GAIS, 4 gol atarken 4 gol yedi.