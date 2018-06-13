Halmstads - Helsingborg maç önü

Halmstads ve Helsingborg, 14 Haziran 2018 Perşembe günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Halmstads 21 puanla 5. sırada, Helsingborg 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Halmstads son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Helsingborg son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 462. İddaa'da Halmstads kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Helsingborg kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Halmstads önceki hafta Helsingborg mücadelesinde 1-2 kazandı.

Helsingborg, Halmstads karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Halmstads, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Helsingborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Helsingborg, 9 gol atarken 4 gol yedi.