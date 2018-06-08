Halmstads - IK Frej Taby maçı istatistikleri

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Halmstads, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü IK Frej Taby takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Halmstads 20 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken IK Frej Taby 8 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Halmstads, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IK Frej Taby, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 202 kodlu maçı oynayanlar; Halmstads galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, IK Frej Taby galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Halmstads son hafta oynanan Vasby United maçında 0-2 yenildi.

IK Frej Taby, Degerfors karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Halmstads, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

IK Frej Taby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Frej Taby, 3 gol atarken 8 gol yedi.