Halmstads - Östers sahaya çıkıyor

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Halmstads, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Östers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Halmstads 14 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Östers 11 puanda ve 10. sırada. Halmstads son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Östers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 253. İddaa'da Halmstads kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Östers kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Halmstads son haftadaki Falkenbergs FF müsabasında 2-0 kazandı.

Östers ise Jönköpings Södra karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Halmstads, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Halmstads, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Östers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Östers, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.