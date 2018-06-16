Halmstads - Vasby United karşılaşma önü

Halmstads ve Vasby United, 17 Haziran 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Halmstads 24 puanla 5. sırada, Vasby United 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Halmstads, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vasby United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 253. İddaa'da Halmstads kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Vasby United kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Halmstads son haftadaki Hammarby müsabasında 1-3 kazandı.

Vasby United ise IK Sirius FK karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Halmstads, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Halmstads, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Vasby United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasby United, 5 gol atarken 2 gol yedi.