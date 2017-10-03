Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'dan 1 yıl men cezasına tepki

Uluslararası Halter Federasyonu’nun (IWF) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkeye, geriye dönük testler sonucu çıkan doping vakaları nedeniyle 1 yıl men cezası vermesine Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar isyan etti.



Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, cezanın adaletsiz olduğunu belirten Taşpınar, “Biz dopinge karşı büyük bir mücadele verdik. 5 yıldır tek bir sporcumuz dopingli çıkmadı. Cezamızın maksimum 8 ay olacağı söylenmişti. Oysa 2008 ve 2012 Olimpiyatı sürecinde 3 sporcusu dopingli çıkan Türkiye’yi 10 sporcusu doping yapanlarla bir tuttular” dedi. Gelecek yıl mart ayında Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası yapacağını hatırlatan Taşpınar, “Bu şartlar altında biz yarışamayacağımız bir organizasyona neden ev sahipliği yapalım? Bu organizasyonu istemediğimizi Avrupa Halter Federasyonu’na bildirdik. Bize tarih değiştirebileceklerini ve şampiyonayı cezamızın bitiminden sonra yapabileceklerini söylediler” diye konuştu. Ellerinde daha önce kademeli ceza uygulanacağına ilişkin belge olduğunu dile getiren Başkan Taşpınar, “Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) büyük baskısı var. Halteri olimpiyattan atmakla tehdit ediyorlar. Bu yüzden herkese 1 yıl ceza verildi. Ancak bu büyük bir haksızlık” dedi. IWF, yeniden testlerde 3 ve daha fazla sporcusu dopingli çıkan Türkiye, Rusya, Çin, Kazakistan, Moldova, Belarus, Azerbaycan, Ukrayna ve Ermenistan’ı 19 Ekim 2017’den itibaren 1 yıl men etmişti.

Tamer Taşpınar

Halter Federasyonu Başkanı