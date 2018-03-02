Halter Federasyonu eski yönetimi, sporculara ‘fazla’ ödül dağıttığı gerekçesiyle borçlu çıkarıldı! Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Antalya’da yapılan 2010 Dünya Halter Şampiyonası sonrası dereceye giren sporcu ve antrenörlerine federasyon, 2011 yılı bütçesinden toplam 1 milyon 30 bin TL ödül dağıttı. Ayrıca aynı yıl aralık ayı içinde düzenlenen Büyükler Türkiye Halter Şamiyonası’nda da ilk üç dereceye giren sporculara toplamda 46 bin TL ödül verildi. Yedi yıl sonra konuyu incelemeye alan Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, sporculara dağıtılan ödülleri ‘fazla’ buldu!





Kurul, Federasyon Ödül ve Yardım Talimatı’nın 15. maddesi gereği, bir yıl içinde dağıtılan ödül miktarının ilgili federasyonun o yılki bütçesinin yüzde 10’unu geçemeyeceğini belirterek, 2011’de bütçesi 9 milyon 900 bin TL olan Halter Federasyonu’nun bu miktarı 40 bin TL aştığına hükmetti. Ayrıca federasyonun aynı yıl içinde Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren 30 civarındaki sporcuya verilen 10001500 TL aralığındaki toplam 46 bin 600 TL ödülün de iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.



Dönemin Halter Federasyonu yetkilileri, bu ödemelerin o dönemde federasyona sponsor olan şirketin sağladığı bütçeden yapıldığını belirtse de, bu miktarın genel bütçe içinde yer aldığı gerekçesiyle itiraz kabul edilmedi.





SPORCULAR ÖDEMEDİ

Teftiş Kurulu, ödüllerin ilgililerden geri alınmasını, bu mümkün olmazsa kararda imzası bulunan yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilmesini kararlaştırdı. Ödül alan sporcular 7 yıl önce aldıkları paraları geri vermeyi kabul etmeyince, kararda imzası bulunan dönemin başkanı Hasan Akkuş ile 9 yönetim kurulu üyesine borç çıkartıldı.





SGM Teftiş Kurulu raporunun federasyona ulaşmasının ardından geçen ay başında 10 eski yöneticiye ödeme emri gönderildi. 30 günlük yasal sürenin dolacağı 6 Mart tarihine kadar yöneticiler bu ödemeyi yapmazsa, sporculara limitten fazla ödül verdikleri için haklarında yasal yollara başvurulacak.

DOPİNG ÖDÜLLERİ TAHSİL EDİLEMEDİ

Spor teşkilatı 46 bin TL’lik ödülün peşine düşerken, 10 yılda dopingli çıkan sporculara ödenen ve toplamı 5 milyon TL’yi aşan ödülleri bir türlü tahsil edemedi. Atletizm, halter, güreş, boks gibi dallarda olimpiyat, dünya ve avrupa kürsüsüne çıkmasına rağmen doping yaptığı belirlenen sporcuların ödüllerinin geri alınması için girişimler sonuçsuz kaldı. SGM son olarak Aslı Çakır, Nevin Yanıt ve Gamze Bulut’un ödüllerinin alınması için sporculara ve kulüplerine ihtar göndermişti.