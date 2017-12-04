Halterci kardeşler Murat Boz ve Burak Özçivit

ÜNLÜ KARDEŞLER

Başrollerini Murat Boz ve Burak Özçivit’in paylaştığı “Kardeşim Benim 2”, sinema salonlarında seyirciyi güldürmeye devam ediyor.

Filmin en ilgi çekici bölümlerinden biri, iki ünlü kardeşi canlandıran Boz ile Özçivit’in halter salonu sahneleri.



MAYOLU REKLAM ÇEKİMİ



Ayhan Taş’ın bir halter salonu sahibini canlandırdığı sahnelerde, kardeşler rol gereği salonun reklam filmi için kamera karşısına geçiyor.

Halter mayolarıyla verdikleri pozlarla da ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

