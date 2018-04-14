Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma kriterlerinde yaptığı değişiklikle ‘doping karnesi kabarık’ ülkelere kota sistemi getirdi. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, doping olaylarının önüne geçilemediği takdirde halterin olimpiyatlardan çıkarılması tehlikesiyle karşı karşıya olan IWF, kota sistemiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkenin 2020 Tokyo’ya katılımına sınır getirdi. Buna göre; 2008 ile 2020 yılları arasındaki periyotta toplam dopingli halterci sayısı 20 ve üzerinde olan ülkeler, olimpiyatlara sadece 1’er kadın ve erkek sporcu gönderebilecek. Kotayı şimdiden dolduran Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus, 2020 Olimpiyat Oyunları’nda toplam iki sporcuyla temsil edilebilecek.
9 ÜLKE DAHA VAR
12 yıllık bu dönemde dopingli sporcu sayısı 10-19 aralığında bulunan ülkeler ise olimpiyatta iki kadın ve iki erkek sporcu ile yarışabilecek. Bu ülkelerin listesinde Türkiye ile birlikte Bulgaristan, İran, Hindistan, Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Romanya, Özbekistan da yer alıyor. Yeni uygulamayla birlikte Türkiye, erkekler ve kadınlarda 7’şer sıklet bulunan ve her ülkeye bu sıkletlerden 4’üne katılma hakkı verilen olimpiyat oyunlarında en fazla 4 sporcuyla temsil edilebilecek. 12 yıllık süreçte dopingli sporcu sayısı 10’un altındaki ülkeler, 4’er kadın ve erkek halterciyle mücadele edecek. Son olimpiyat olan 2016 Rio’da Daniyar İsmayilov, 69 kiloda aldığı gümüşle ülkemize iki olimpiyat aradan sonra ilk madalyayı kazandırmıştı.
1 YIL CEZA ALMIŞTIK
Geriye dönük yapılan testlerde 2008 Pekin ve 2012 Londa olimpiyat oyunlarında yer alan haltercilerimizden Nurcan Taylan, Sibel Özkan ve Sibel Şimşek’in dopingli çıkması sonucu Türkiye, kural gereği IWF tarafından diğer 8 ülkeyle birlikte 1 yıl müsabakalardan men edilmişti. Bu ceza, bu yıl ekim ayında sona erecek. Yeni kurallar gereği, 18 aylık olimpiyat periyodunda üç veya fazla sporcusu daha dopingli çıkan ülkeler 2020 Tokyo’ya hiçbir şekilde katılamayacak. Ayrıca olimpiyata gitmek isteyen haltercilere, oyunlar öncesi 18 aylık seçme periyodunda en az 6 yarışmaya katılma zorunluluğu getirildi. Bundan sonra sıkletlerde ülke kotası kalkacak. Yalnızca, her sıklette olimpiyata katılma hakkını elde eden sporcu yarışabilecek.
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