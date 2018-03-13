HALUK AYYILDIZ: ''USTA DEVAM ETSİN, KAÇMASIN''

50. yılda ‘şampiyonluk’ dediniz, hayal oldu. ‘Türkiye Kupası’ dediniz, o da hayal oldu. ‘Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederiz’ dediniz, o da hayal gibi duruyor. 500 milyon TL de transfer harcaması yaptınız, üstelik toplam borcu 1 milyon TL’ye çıkarttınız. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi transfer yasağı aldınız. Tabii ki olağanüstü kongre kararı alacaktınız? Fakat yok öyle bırakıp gitmek! Bu kadar borç yükünü birilerinin sırtına bırakamazsınız. Usta yeniden aday olmalı, yönetimini yenilemeli ve yarattığı bu tabloyu mutlaka tersine çevirmelidir. Yani kaçmasın Usta!.. Kongreye çok kısa bir süre kalmasına rağmen, adaylığını resmen açıklayan herhangi kimse de olmadığına göre bu iş Usta’ya kalsın derim ben. Çünkü bu devasa borç yükünün altına kimse giremez. Şimdi yapılması gerekenleri sıralayalım...

Başkan Usta aday olmalı dedik, transfer yasağı da geldi. Bence en hayırlısı oldu diyorum ve devam ediyorum. Tüm hedeflerden kopulduğuna göre, takımdaki yüksek maliyetli yabancılarla hemen masaya oturulsun, bonservisleri kendilerine verilsin, gönderilsin. Satılabiliyorsa da bir dakika bekletilmesin. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yetenekli oyuncular altyapıda var. A takıma kazandırılsın. Zaten Trabzonspor yıllardır şampiyon olamıyor. Varsın birkaç yıl daha olmasın ama en azından Trabzonlu gençler bu takıma yerleştirilsin. Görün bakın neler yaparlar... Rıza Çalımbay’ın durumuna gelince... Trabzonspor’da geleceği asla yok. Sezon sonu teşekkür edilsin. Elindeki bu kaliteli kadroyu oynatamamasının tek suçlusu Çalımbay’dır, kimse kusura bakmasın. Hep dedim; Rıza hoca, hiç oyuncu kazanamadı Trabzonspor’da, aksine oyuncu kaybetti. Hatta beraberlikleri, başarıymış gibi Trabzonsporlulara yutturmaya çalıştı ki, asıl hatayı da burada yaptı. Nokta. Neyse, Akhisar maçına gelirsek... Rıza Çalımbay 7 eksikle çıktığı karşılaşmayı kazandı ve ilk yarıda 6 gol yediği rakibinden rövanşı almış oldu.

Adaylığını açıklayan kimse olmadığına göre bu iş Usta’ya kalsın. 50. yılda ‘şampiyonluk’ dediniz, hayal oldu. ‘Türkiye Kupası’ dediniz, o da hayal oldu. ‘Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederiz’ dediniz, o da hayal gibi duruyor. 500 milyon TL de transfer harcaması yaptınız, üstelik toplam borcu 1 milyon TL’ye çıkarttınız. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi transfer yasağı aldınız. Tabii ki olağanüstü kongre kararı alacaktınız? Fakat yok öyle bırakıp gitmek! Bu kadar borç yükünü birilerinin sırtına bırakamazsınız. Usta yeniden aday olmalı, yönetimini yenilemeli ve yarattığı bu tabloyu mutlaka tersine çevirmelidir. Yani kaçmasın Usta!.. Kongreye çok kısa bir süre kalmasına rağmen, adaylığını resmen açıklayan herhangi kimse de olmadığına göre bu iş Usta’ya kalsın derim ben. Çünkü bu devasa borç yükünün altına kimse giremez. Şimdi yapılması gerekenleri sıralayalım... Başkan Usta aday olmalı dedik, transfer yasağı da geldi.

Bence en hayırlısı oldu diyorum ve devam ediyorum. Tüm hedeflerden kopulduğuna göre, takımdaki yüksek maliyetli yabancılarla hemen masaya oturulsun, bonservisleri kendilerine verilsin, gönderilsin. Satılabiliyorsa da bir dakika bekletilmesin. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yetenekli oyuncular altyapıda var. A takıma kazandırılsın. Zaten Trabzonspor yıllardır şampiyon olamıyor. Varsın birkaç yıl daha olmasın ama en azından Trabzonlu gençler bu takıma yerleştirilsin. Görün bakın neler yaparlar... Rıza Çalımbay’ın durumuna gelince... Trabzonspor’da geleceği asla yok. Sezon sonu teşekkür edilsin. Elindeki bu kaliteli kadroyu oynatamamasının tek suçlusu Çalımbay’dır, kimse kusura bakmasın. Hep dedim; Rıza hoca, hiç oyuncu kazanamadı Trabzonspor’da, aksine oyuncu kaybetti. Hatta beraberlikleri, başarıymış gibi Trabzonsporlulara yutturmaya çalıştı ki, asıl hatayı da burada yaptı. Nokta. Neyse, Akhisar maçına gelirsek... Rıza Çalımbay 7 eksikle çıktığı karşılaşmayı kazandı ve ilk yarıda 6 gol yediği rakibinden rövanşı almış oldu.

''OKAY'A TEBRİK''

Trabzonspor’un yükselen değeri Okay Yokuşlu. Yokluktan Uğur’un partneri oldu defansta, bir de harika bir kafa golü atarak takımına büyük güven verdi, galibiyetin baş mimarıydı. Bence maçın da yıldızı oldu.

''BURAK DAHA NE YAPSIN''

Burak Yılmaz Türkiye liglerinin çok önemli golcülerinden. Sakat haliyle 18 gol attı Trabzon’da. Akhisar maçında da 4 gol kaçırdı ama yine golünü attı ve 19’a çıktı. Oyuna sonradan giren N’Doye’a da asisti yapan oydu. Daha ne yapsın Burak, kimse ona laf etmesin!