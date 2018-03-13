HALUK AYYILDIZ: ''USTA DEVAM ETSİN, KAÇMASIN''
50. yılda ‘şampiyonluk’ dediniz, hayal oldu. ‘Türkiye Kupası’ dediniz, o da hayal oldu. ‘Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederiz’ dediniz, o da hayal gibi duruyor. 500 milyon TL de transfer harcaması yaptınız, üstelik toplam borcu 1 milyon TL’ye çıkarttınız. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi transfer yasağı aldınız. Tabii ki olağanüstü kongre kararı alacaktınız? Fakat yok öyle bırakıp gitmek! Bu kadar borç yükünü birilerinin sırtına bırakamazsınız. Usta yeniden aday olmalı, yönetimini yenilemeli ve yarattığı bu tabloyu mutlaka tersine çevirmelidir. Yani kaçmasın Usta!.. Kongreye çok kısa bir süre kalmasına rağmen, adaylığını resmen açıklayan herhangi kimse de olmadığına göre bu iş Usta’ya kalsın derim ben. Çünkü bu devasa borç yükünün altına kimse giremez. Şimdi yapılması gerekenleri sıralayalım...
Başkan Usta aday olmalı dedik, transfer yasağı da geldi. Bence en hayırlısı oldu diyorum ve devam ediyorum. Tüm hedeflerden kopulduğuna göre, takımdaki yüksek maliyetli yabancılarla hemen masaya oturulsun, bonservisleri kendilerine verilsin, gönderilsin. Satılabiliyorsa da bir dakika bekletilmesin. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yetenekli oyuncular altyapıda var. A takıma kazandırılsın. Zaten Trabzonspor yıllardır şampiyon olamıyor. Varsın birkaç yıl daha olmasın ama en azından Trabzonlu gençler bu takıma yerleştirilsin. Görün bakın neler yaparlar... Rıza Çalımbay’ın durumuna gelince... Trabzonspor’da geleceği asla yok. Sezon sonu teşekkür edilsin. Elindeki bu kaliteli kadroyu oynatamamasının tek suçlusu Çalımbay’dır, kimse kusura bakmasın. Hep dedim; Rıza hoca, hiç oyuncu kazanamadı Trabzonspor’da, aksine oyuncu kaybetti. Hatta beraberlikleri, başarıymış gibi Trabzonsporlulara yutturmaya çalıştı ki, asıl hatayı da burada yaptı. Nokta. Neyse, Akhisar maçına gelirsek... Rıza Çalımbay 7 eksikle çıktığı karşılaşmayı kazandı ve ilk yarıda 6 gol yediği rakibinden rövanşı almış oldu.
Adaylığını açıklayan kimse olmadığına göre bu iş Usta’ya kalsın. 50. yılda ‘şampiyonluk’ dediniz, hayal oldu. ‘Türkiye Kupası’ dediniz, o da hayal oldu. ‘Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederiz’ dediniz, o da hayal gibi duruyor. 500 milyon TL de transfer harcaması yaptınız, üstelik toplam borcu 1 milyon TL’ye çıkarttınız. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi transfer yasağı aldınız. Tabii ki olağanüstü kongre kararı alacaktınız? Fakat yok öyle bırakıp gitmek! Bu kadar borç yükünü birilerinin sırtına bırakamazsınız. Usta yeniden aday olmalı, yönetimini yenilemeli ve yarattığı bu tabloyu mutlaka tersine çevirmelidir. Yani kaçmasın Usta!.. Kongreye çok kısa bir süre kalmasına rağmen, adaylığını resmen açıklayan herhangi kimse de olmadığına göre bu iş Usta’ya kalsın derim ben. Çünkü bu devasa borç yükünün altına kimse giremez. Şimdi yapılması gerekenleri sıralayalım... Başkan Usta aday olmalı dedik, transfer yasağı da geldi.
Bence en hayırlısı oldu diyorum ve devam ediyorum. Tüm hedeflerden kopulduğuna göre, takımdaki yüksek maliyetli yabancılarla hemen masaya oturulsun, bonservisleri kendilerine verilsin, gönderilsin. Satılabiliyorsa da bir dakika bekletilmesin. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yetenekli oyuncular altyapıda var. A takıma kazandırılsın. Zaten Trabzonspor yıllardır şampiyon olamıyor. Varsın birkaç yıl daha olmasın ama en azından Trabzonlu gençler bu takıma yerleştirilsin. Görün bakın neler yaparlar... Rıza Çalımbay’ın durumuna gelince... Trabzonspor’da geleceği asla yok. Sezon sonu teşekkür edilsin. Elindeki bu kaliteli kadroyu oynatamamasının tek suçlusu Çalımbay’dır, kimse kusura bakmasın. Hep dedim; Rıza hoca, hiç oyuncu kazanamadı Trabzonspor’da, aksine oyuncu kaybetti. Hatta beraberlikleri, başarıymış gibi Trabzonsporlulara yutturmaya çalıştı ki, asıl hatayı da burada yaptı. Nokta. Neyse, Akhisar maçına gelirsek... Rıza Çalımbay 7 eksikle çıktığı karşılaşmayı kazandı ve ilk yarıda 6 gol yediği rakibinden rövanşı almış oldu.
''OKAY'A TEBRİK''
Trabzonspor’un yükselen değeri Okay Yokuşlu. Yokluktan Uğur’un partneri oldu defansta, bir de harika bir kafa golü atarak takımına büyük güven verdi, galibiyetin baş mimarıydı. Bence maçın da yıldızı oldu.
''BURAK DAHA NE YAPSIN''
Burak Yılmaz Türkiye liglerinin çok önemli golcülerinden. Sakat haliyle 18 gol attı Trabzon’da. Akhisar maçında da 4 gol kaçırdı ama yine golünü attı ve 19’a çıktı. Oyuna sonradan giren N’Doye’a da asisti yapan oydu. Daha ne yapsın Burak, kimse ona laf etmesin!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.