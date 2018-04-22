Trabzonspor nihayet normalleşme sürecine girmeye başladı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki ‘şehir merkezli’ yönetim, camiadaki dağınıklığın ortadan kaldırılması adına çalışmalarını hızlandırdı. Maç sabahı stadyumdaki kahvaltılı toplantıya Faruk Özak’dan tutun da belediye başkanları dahi birçok kişi katıldı... Yaratılan sinerji ile yeni bir birliktelik oluşturuluyor. Bunlar çok güzel gelişmeler ve yıllardır görmediğimiz hamlelerdi.
Ahmet Ağaoğlu parasal konularda Trabzonspor’un sorunlarını çözüyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da tam bir ‘kulüpçü’ olduğu için otoritesiyle taşları yerli yerine oturtmaya gayret ediyor. Peki başarılı oluyorlar mı? Kesinlikle evet.
Neyse, gelelim maça... Trabzonspor ilk yarıda dünyaları kaçırdı ve her zamanki gibi ‘atamayana atarlar’ kuralı işledi. Uzatma dakikalarında Trabzon’un kalecisi Uğurcan Çakır gafil avlandı ve Hakan Arslan da harika bir kafa golüne imza atarak Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi.
Burak Yılmaz bu kez gol atmaya değil, daha çok attırmaya yönelikte oynadı ilk yarıda. Novak ve Yusuf Yazıcı’ya süper paslar vermesine rağmen, bu ikili net goller kaçırdı. Novak’ın bir şutu da direkten döndüğünde Burak’ın saç-baş yolduğuna tanık olduk.
İkinci yarıdaki Trabzon’a gelince, Burak “Sazı elime alayım” dedi ama 50 ve 68’de kaçırdığı inanılmaz pozisyonlar krala yakışmadı.
Biz asıl, Trabzon’da şu son haftalardaki sakatlık olaylarına takıldık. Sivas maçında Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlanıp oyundan çıktılar. Neler oluyor bilmiyorum ama Rıza Hoca’nın idman programında sanırım bir yanlışlık var. Sonra da bundan Trabzonspor etkileniyor. Puanlar teker teker uçup gidiyor, tıpkı Osmanlı ve şimdiki Sivas maçında olduğu gibi. Sonuç olarak... Trabzonspor’da saha dışında güzel gelişmeler yaşanırken, saha içinde maalesef istenen verim alınamıyor. Sanırım bunun adı ‘sezon sonu sendromudur’ diyorum, başka da bir şey demiyorum...
Not: Sivas’ın son dakikada 2-0 öne geçtiği golde Uğurcan’ın büyük hatası vardı.
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