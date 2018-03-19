HT Magazin'de yer alan habere göre, dijital platformda yayınlanacak dizide bir seri katili canlandıran Haluk Bilginer, “Rolüm için hazırlık yapmadım, sadece teksti okudum. Her insan seri katildir sadece ortaya çıkarmaz” dedi.



POLİS ROLÜNE ÖZEL HAZIRLIK



Dizide Nevra adında bir polisi canlandıran Cansu Dere ise karakterine hazırlanırken poligona giderek atış yaptığını ve emekli bir komiserle çalıştığını söyledi.



Rolü için imajını da değiştiren ünlü oyuncu, konu Engin Akyürek’le aşk yaşadığı yönündeki haberlere geldiğinde, “Ben hiçbir zaman size yalan söylemem. 2 taraf da bu haberleri yalanladı, inanın bu iddialar nereden çıktı bilmiyorum” diye konuştu.

Onur Saylak, yönetmenliğini üstlendiği dizinin ilk izleme yemeğine sevgilisi Gözde Yılmaz’la birlikte katıldı.

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