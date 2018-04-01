Haluk Bilginer, son olarak başrolde yer aldığı, Hakan Günday’ın yazdığı, Onur Saylak’ın yönettiği ‘Şahsiyet’le seyirci karşısında. Hürriyet’ten Çınar Oskay’a konuşan Bilginer, “Beni çok heyecanlandıran ve benzerleriyle karşılaşmadığımız bir senaryo” dedi.



Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğimiz seri katil hikâyesi değil. Adam kahraman da değil, tipik psikopat da. Yok olması gereken insanların listesini yapmış. Alzheimer olunca nasıl olsa unutacağım diye başlıyor sırayla... Şahane bir kara komedi/gerilim. Hakan Günday çok iyi yazmış, Onur Saylak da çok iyi çekiyor"



Bilginer, oyunculukta olgunluk döneminde olduğunu söyleyerek, “Tiyatro hayat, sinema sanat, televizyonsa bir mobilya. Televizyon sanatı diye bir şey olmaz. Sinema yönetmenin, tiyatro oyuncunun sanatı” şeklinde konuştu. “Mesleksiz ünlülere ‘sanatçı’ diyoruz. Ben oyuncuyum mesela, öbürü heykeltıraştır, diğeri dansçıdır” diyen Bilginer, “Ben sanatçıyım diyene soracaksın mesleğin nedir abla? Biraz daha sanatla ilgilenmelerini tavsiye ederim” ifadesini kullandı.

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