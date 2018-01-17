Kapatılan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi hakkında Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak'' suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda açılan davada, Levent'in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatine karar verildi.

AA'nın haberine göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Mehmet Selçuk Güleçlier ve Hasan Hüseyin Tilki ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Rıza Garan, Recep Demir ve diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Bayram Kapucu, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Savcılık mütalaasında, sanık hakan Çınar'ın yargılama sırasında hayatını kaybettiği, bu nedenle hakkındaki davanın düşürülmesine, diğer tüm sanıkların ise ''silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaya veya kurulan örgüte üye olmak'' suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Haluk Levent'in tüm suçlardan beraati yönünde karar verilmesi de istenen mütalaada, sanık Sami Aksel hakkında ''tehdit'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'', ''yağma'' suçlarından, sanık Ecevit Alaçayır'ın ise ''yağma'' ve ''ruhsatsız silah kullanmak'' suçlarından cezalandırılması öngörüldü.

Savcılık mütalaasında, diğer 10 sanık hakkında da benzer suçlarından hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık ve avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulundu. Haluk Levent'in avukatı Meltem Deniz Yeğen de söz alarak, müvekkili yönünden savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve beraatine karar verilmesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Haluk Levent hakkında ''silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''yağmaya teşebbüs'' suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığını ancak Levent'in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sami Aksel, Ecevit Alaçayır, Hasan Hüseyin Tilki, Sinan Zöngür, Ali Rıza Garan, Muhammet Demir, Bilim Yıldız, Vedat Yardım, Fatih Kıcırgan, Alaattin Çuhadar, Selahattin Çuhadar, Atila Yılmaz, Mehmet Gülbahar, Mehmet Selçuk Güleçlier, Recep Demir, Tunay Coşkun ve Halil Kengil hakkında ''silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmaya veya kurulan örgüte üye olmak'' suçlarından beraatine karar verdi.

Heyet, sanıklardan Hakan Çınar'ın yargılama sırasında hayatını kaybettiği bu nedenle davanın düşürülmesine hükmetti.

Sanık Sami Aksel'in ''tehdit'', ''yağma'', ''basit yaralama'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 18 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, diğer 10 sanığı ise benzer suçlardan 3 yıl ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

"O DÖNEMİN SAVCISI BENİ DİNLEMEDİ"

Hakkındaki davada beraatine karar verilen şarkıcı Haluk Levent gazetecilerin sorularını yanıtlarken, davanın yaklaşık 10 yıl sürdüğünü, davaya ilişkin yaklaşık 4 bin 300 haber yapıldığını anlattı.

Haluk Levent, şunları kaydetti:

''Ellerim kelepçeli bir şekilde 4 gün sorgu odasındaydım ve hiçbir şey bilmeden. O dönem en çok ağrıma giden, o dönemin savcısı beni dinlemedi. Hukuk devleti dediğimiz yerde savcı dahi ifademi almadı. Direkt olarak mahkemeye çıkarıldım. Evet tutuksuz yargılandım ama 10 küsur yılda binlerce haber, binlerce algı yitip giden birçok sponsorluklar, konserler cabası. Ve sonunda beraat. Seviniyorsunuz ama bir yandan da üzülüyorsunuz. Bunu bu kadar uzatmanın, bu kadar operasyonlarda ismimizin kullanılması gerekli miydi? Bu nedenle bir yandan sevinçliyim, bir yandan da buruk bir duygu var içimde. Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi.''

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