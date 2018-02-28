Ömür Özdemir’in stand up gösterisi “Fazla Şaapma”ya konuk olan Haluk Levent, hayranlarının hep erkek olduğunu söyledi:

“Rock starların kadın hayranları oluyor. Benim şansıma ise konserlerimde önde hep erkekler oluyor, "baba" diye bağırıyorlar.”



"BEN HAYATIMDAN 5K'YI ÇIKARDIM"

Yaşadığı zor günlerin ardından toparlandığını da anlatan şarkıcı, “Yaşadığınız acılardan sonra toparlanmışsanız, ‘o acıları iyi ki yaşamışım’ diyorsunuz. Ben hayatımdan 5K’yı çıkarttım. Bunlar; kin, kapris, kompleks, kibir ve kıskançlık” dedi.