HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkılarını yaklaşık 3500 kişiyle bir ağızdan söyleyen ünlü rock’çı zaman zaman seyircilerin arasına da karıştı.



Sahnede Twitter üzerinden söz verdiği bir hayranıyla dans eden Levent, 3 Soprano grubuyla birlikte Fransızca opera da söyledi. Levent’in performansı ayakta alkışlandı.

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