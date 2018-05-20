Ham Kam - Floro SK sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig maçında Ham Kam ile Floro SK, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Ham Kam 7 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Floro SK 5 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Ham Kam, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Floro SK, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 486 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ham Kam kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Floro SK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ham Kam son hafta oynanan Floro SK maçında 2-0 kazandı.

Floro SK ise Ham Kam maçında 2-0 yenildi.

Ham Kam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ham Kam, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Floro SK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Floro SK, 2 gol atarken 12 gol yedi.