Ham Kam - Honefoss sahaya çıkıyor

Norveç NM Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Ham Kam, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Honefoss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Ham Kam son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Honefoss, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 481 kodlu maçı oynayanlar; Ham Kam galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Honefoss galibiyet oranı 0.00.

Ham Kam son haftadaki Rosenborg B müsabasında 0-4 kazandı.

Honefoss, Strindheim karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.