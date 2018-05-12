Ham Kam - Nest Sotra maçı heyecanı

Ham Kam ve Nest Sotra, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Ham Kam 6 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Nest Sotra 6 puanda ve 11. sırada. Ham Kam son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Nest Sotra, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 511. İddaa'da Ham Kam kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nest Sotra kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ham Kam son haftadaki Tromsö müsabasında 1-4 yenildi.

Nest Sotra ise Ullensaker / Kisa maçında 2-2 berabere kaldı.

Ham Kam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ham Kam, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Nest Sotra, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nest Sotra 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.