Ham Kam - Sogndal maçı rakamları

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ham Kam, 17 Haziran 2018 Pazar günü Sogndal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Ham Kam 16 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Sogndal 22 puanda ve 2. sırada. Ham Kam son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sogndal, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 236 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ham Kam kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Sogndal sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Ham Kam son haftadaki Sogndal müsabasında 0-2 yenildi.

Sogndal ise Ham Kam karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ham Kam, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Sogndal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sogndal, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.