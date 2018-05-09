Ham Kam - Sparta Sarpsborg maçı rakamları

Ham Kam ve Sparta Sarpsborg, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Norveç NM Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ham Kam son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sparta Sarpsborg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 552 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ham Kam kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ham Kam son haftadaki Start Kristiansand müsabasında 1-2 yenildi.

Sparta Sarpsborg ise Bryne karşılaşmasında 4-3 yenildi.