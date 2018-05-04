Ham Kam - Strommen maçı rakamları

Ham Kam ve Strommen, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Ham Kam 3 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Strommen 6 puanda ve 9. sırada. Ham Kam son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Strommen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 289 kodlu maçı oynayanlar; Ham Kam galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Strommen galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Ham Kam önceki hafta Mjöndalen mücadelesinde 3-1 yenildi.

Strommen ise Sandefjord karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Ham Kam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ham Kam, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Strommen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Strommen, 2 gol atarken 4 gol yedi.