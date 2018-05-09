Hamaney'den Trump'ın İran kararıyla ilgili açıklama!

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili, "Trump, anlaşmadan çekilerek hata yaptı" açıklamasında bulundu. Hamaney aynı zamanda Trump'ın açıklamaları hakkında, 'Aptal ve sığ' yorumu yaparken, "Trump konuşmasında 10 yalandan fazlasını yaptı" dedi.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi, Trump'ın kararına tepki olarak Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetine nükleer faaliyetleri anlaşmadan önceki seviyeye döndürme çağrısında bulundu.

İran Lideri Ali Hamaney'in geçen yıl yaptığı "ABD anlaşmayı yırtarsa biz ateşe veririz" açıklamasına atıfta bulunan gazete manşetinde, "Trump nükleer anlaşmayı parçaladı sıra ateşe vermekte" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde ABD'nin anlaşmadaki hiçbir taahhüdünü yerine getirmediği belirtilirken, buna karşılık İran'ın nükleer faaliyetlerine hızlı bir şekilde dönüş yapması gerektiği ifade edildi.

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