Hamaney'in danışmanı: "ABD İslam'ı, dünyaya kötü bir şekilde lanse etmek için DAEŞ'i oluşturdu"

Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Batı medyası İslam dünyasının büyük isimlerinin konuşmalarını sürekli sansürlemek ile meşgul. ABD yetkilileri DAEŞ terör örgütünü oluşturarak, İslam'ı dünyaya kötü bir şekilde lanse etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.
"ABD, DAEŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÜRETMİŞTİR"
İHA'nın haberine göre; Velayeti, "İslam dünyasında ihtilaf tohumları ekmeye çalışanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Clinton'un da söylediği gibi ABD, DAEŞ terör örgütünü üretmiştir. ABD İslam'ı, dünyaya kötü bir şekilde lanse etme amacıyla DAEŞ'i oluşturdu. Açıkçası DAEŞ, Blackwater gibi insan öldürmek için para alan bir örgüttü. DAEŞ ile Blackwater arasındaki tek fark, DAEŞ'in günahsız bir insanı öldürmeden önce Allahu Ekber demesi idi. Bu sayede İslam öncesi cahiliyete, İslam elbisesi giydiriyorlardı" dedi.
" İRAN İSLAM CUMHURİYETİ KENDİSİNİ SAVUNMAK İÇİN HİÇ KİMSEDEN İZİN ALMAZ"
Ali Ekber Velayeti İran'ın füze ve savunma gücü konusunda batılı ülkelerin müzakere istemelerine ilişkin, "Onlar hala İran'ın Pehlevi döneminde olduğunu sanarak, kaybettikleri nüfuzu yeniden kazanabileceklerini sanıyorlar. Bu onların en büyük yanlışlarından biridir. Zira İran İslam Cumhuriyeti kendisini savunmak için hiç kimseden izin almaz ve aynı zamanda kimsenin de bu konuya karışmasına izin vermez" dedi.
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