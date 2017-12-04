ABD'nin Kudüs kararına karşı Arap Birliği toplanıyor!

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

Buna karşılık, Hamas tarafından "Böyle bir kararın sonuçları konusunda uyarıyoruz. Böylesi bir karar, ABD tarafından Kudüs'e saldırı anlamı taşır." denildi.

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, HENİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, ABD'nin Kudüs'e yönelik niyetleri, bunun yansımaları ve risklerine ilişkin konuları görüştüğü bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas ile Heniyye, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abbas ve Heniyye, görüşmede, ABD'nin Kudüs'e yönelik düşüncelerinin ciddiyeti ve bundan kaynaklı yansımalarını derinlemesine tartıştı.

Bu zorluklarla mücadelede, Filistin cephesinin güçlendirilmesi ve uzlaşma sürecinin devam etmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, taraflar, "uzlaşıda hızlı bir ilerlemenin ve ulusal birliğin sağlanması, Kudüs ve ulusal meselelerin savaşında medya çalışmalarının birlik olması, her türlü bölge içi gerginlik ve medya çekişmesine son verilmesi" gerektiğini kaydetti.

Heniyye, ABD'nin Kudüs'e ilişkin eğilimlerini "çok riskli bir hareket" olarak nitelendirerek, Filistinli grupların, bu tür zorluklarla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas ise ABD'nin bu yöndeki eğilimlerinin riskli olduğunu onaylayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde çok önemli kararlar alacağını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarına ilişkin, bu planın önüne geçilmesi için birçok ülkenin lideriyle ve uluslararası kuruluşla yazışmalar yaptığı bildirildi.

Abbas, Afrika Birliği, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsüne bu girişimin engellenmesi için yazı gönderdi.

Abbas, yazısında "böyle bir kararın, barış sürecini baltalayacağını ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini" vurguladı.

ARAP BİRLİĞİ YARIN 'KUDÜS' İÇİN TOPLANACAK

Arap Birliğinin, ABD'nin "Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planlarını" görüşmek üzere, yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı açıklamada, Filistin'in talebi üzerine Kudüs konulu bir toplantı yapılacağını söyledi.

Zeki, Birliğin salı günü temsilciler düzeyinde toplanacağı bilgisini verdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Kudüs için acil toplanma çağrısı yapmıştı.

Arap Birliği Filistin Daimi Temsilciliği de "Kudüs" konulu bir toplantı yapılmasını istemişti.

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