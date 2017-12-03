Hamas'tan ABD'ye büyükelçilik uyarısı

Hamas, " ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" yönünde bir karar alınmasının olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, bu kararın, İsrail'e Kudüs'ü Yahudileştirme ve Filistinlileri oradan çıkarma suçlarını sürdürmesi için bir örtü işlevi göreceği, Kudüs'ü "işgal altındaki topraklar" olarak tanımlayan uluslararası kanunları açık bir şekilde ihlal etmiş olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, Arap ve İslam ülkelerine sorumluluk taşıma ve böylesi bir kararı durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da görevi selefi Barack Obama'dan devraldıktan kısa bir süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da geçen çarşamba günü bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.

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