ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından, bütün dünyada tepki çeken kararı için tüm milletler, ülkeler sokaklara çıkarak protesto gösterisi başlattı. Bu protestolardan en ağırı ise Filistin halkı ile İsrail askerleri arasında gerçekleşti. Çatışmaların hala devam ettiği bölgede, 2 kişi İsrail askeri tarafından vurularak şehit oldu.

Gazze'ye dün geceden bu yana düzenlenen füze saldırılarında ise ölü veya yaralı olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Hamas'tan yapılan açıklamada, Filistin halkına direnişe devam etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE HAVA SALDIRILARI

Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentindeki bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırılarda ölü veya yaralı bulunmadığı ifade edildi.

İsrail'in, dün akşam abluka altındaki Gazze'nin batı ve kuzey kesimlerinde 3 farklı noktaya düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kaynakları İsrail'in Hamas'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Orduya ait bir savaş uçağı Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir eğitim kampını ve cephaneliği vurdu." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, saldırıların dün gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen iki roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürülmüş, söz konusu roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise düştüğü yere dair arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

HAMAS'TAN FİLİSTİN HALKINA 'DİRENİŞE DEVAM' ÇAĞRISI

Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu.

Filistinlilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve İsrail ile ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi.

ABD, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Arapça 'ayaklanma' anlamına gelen intifada kavramı, Filistinlilerin ele geçirilen topraklar nedeniyle İsrail'e karşı ayaklanmasını anlatmak için kullanılıyor.

FİLİSTİN'DE ABD'NİN TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARINA BOYKOT KARARI

Filistin'de doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD'ye ait tıbbi araç ve gereçleri, ilaç ve ürünleri boykot etme kararı aldı.

İSRAİL'İN KUDÜS, BATI ŞERİA VE GAZZE'DEKİ GÖSTERİLERE MÜDAHALESİ

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu Filistinlilerden 2'sinin şehit olduğu, 351'inin yaralandığı, 748'inin ise atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günleri gerçekleşen gösterilerde 945 Filistinliye olay yerlerinde müdahale edildiği, 154 kişinin de Batı Şeria, Gazze veya Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gösterilerde 2 kişinin şehit olduğu, 69 kişinin gerçek, 271 kişinin plastik mermilerle, 11 Filistinlinin ise İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, 748 kişinin de göz yaşartıcı gazlara maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinlinin şehit olduğu açıklanmıştı.

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