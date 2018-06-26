Fast Food yerken zararları aklınızı kurcalıyorsa kendi mutfağınızda güvenle yiyebileceğiniz hamburgerler yapabileceğinizi bilmelisiniz. Hamburger yaparken etin nereden alındığı ve nasıl baharatlandırıldığı çok önemlidir. Ayrıca içeriğindeki sebzelerin iyi yıkanmış olması da sağlık açısından bir diğer önemli detaydır. Sağlıklı bir hamburger için son olarak hamburgerin ekmeği kalıyor. Evde yapacağınız ekmekleri daha güvenle tüketebilirsiniz. İşte evde hamburger ekmeği tarifi...

HAMBURGER EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya (10 gram)

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

Yarım çay bardağı su

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı susam

Nasıl yapılır?

Hamburger ekmeği tarifine unu derin bir kaba eleyerek başlayın. Elenen unun ortasını açıp ılık süt ve mayayı döküp karıştırın. Ardından şeker ve tereyağını ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurduğunuz hamurunuzu en az 1 saat dinlenmeye bırakın. Hamurun dinlenme sonrasında mayalanarak iki katı kadar kabarması gerekiyor. Mutfak tezgahına aldığınız hamuru altı eşit parçaya bölün. Yuvarlayıp tepsiye dizdiğiniz hamurları yeniden mayalanmaya bırakın. Ardından üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serptikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Pişen ekmekler soğuduktan sonra ortadan kesip ikiye bölerek hamburger malzemeleri ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...