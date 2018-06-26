Fast Food yerken zararları aklınızı kurcalıyorsa kendi mutfağınızda güvenle yiyebileceğiniz hamburgerler yapabileceğinizi bilmelisiniz. Hamburger yaparken etin nereden alındığı ve nasıl baharatlandırıldığı çok önemlidir. Ayrıca içeriğindeki sebzelerin iyi yıkanmış olması da sağlık açısından bir diğer önemli detaydır. Sağlıklı bir hamburger için son olarak hamburgerin ekmeği kalıyor. Evde yapacağınız ekmekleri daha güvenle tüketebilirsiniz. İşte evde hamburger ekmeği tarifi...
HAMBURGER EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler:
3 çay kaşığı tuz
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya (10 gram)
3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
Yarım çay bardağı su
Aldığı kadar un
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı susam
Nasıl yapılır?
Hamburger ekmeği tarifine unu derin bir kaba eleyerek başlayın. Elenen unun ortasını açıp ılık süt ve mayayı döküp karıştırın. Ardından şeker ve tereyağını ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurduğunuz hamurunuzu en az 1 saat dinlenmeye bırakın. Hamurun dinlenme sonrasında mayalanarak iki katı kadar kabarması gerekiyor. Mutfak tezgahına aldığınız hamuru altı eşit parçaya bölün. Yuvarlayıp tepsiye dizdiğiniz hamurları yeniden mayalanmaya bırakın. Ardından üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serptikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Pişen ekmekler soğuduktan sonra ortadan kesip ikiye bölerek hamburger malzemeleri ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.