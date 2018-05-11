Hamburger SV - Mönchengladbach karşılaşma önü

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hamburger SV, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Mönchengladbach takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Hamburger SV 28 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Mönchengladbach 47 puanda ve 9. sırada. Hamburger SV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mönchengladbach son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 246 kodlu maçı oynayanlar; Hamburger SV galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.10, Mönchengladbach galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Hamburger SV önceki hafta Wolfsburg mücadelesinde 2-1 kazandı.

Mönchengladbach ise Darmstadt 98 maçında 2-2 berabere kaldı.

Hamburger SV, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Hamburger SV, kendi sahasında 15 gol attı, 18 gol yedi.

Mönchengladbach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Mönchengladbach, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.