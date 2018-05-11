Hamburger SV - Mönchengladbach maçı öncesi rakamlar

Hamburger SV ve Mönchengladbach, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Hamburger SV 28 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Mönchengladbach 47 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Hamburger SV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mönchengladbach, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Hamburger SV kazanır 2.00, berabere biter 3.10, Mönchengladbach kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Hamburger SV son haftadaki Wolfsburg müsabasında 2-1 kazandı.

Mönchengladbach ise Darmstadt 98 maçında 2-2 berabere kaldı.

Hamburger SV, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 18 gol yedi.

Mönchengladbach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Mönchengladbach, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.