Hamdi Akın: 1574 dar gelirli mikro girişimciye destek sağladık

Kayseri’de gerçekleştirilen törende konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, mikrokredi projesiyle tanışan kadınların yoksulluğun üstesinden gelerek ekonomik anlamda ayaklarının üzerinde durabildiklerini ve evlerine yardımcı olduklarını söyledi.

Kayseri’de mikrokredi uygulamasını başlatmanın kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden Akın, “İslam dini, sağ elin verdiğini sol elin görmemesini ve yoksulların görünmez olmasını emrediyor. Bu nedenle bu tip yardımlar hayırseverler tarafından yapılmaya devam edecek ancak bu kimse tarafından reklam malzemesi yapılmayacak. Biz burada bağış, yardım yaparak sizleri tembelliğe alıştırmıyoruz. Aksine biz sizi bir sisteme entegre etmeye çalışıyoruz. Sistemin içerisindeki birer oyuncu haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

SADECE 200 BİN LİRA, 200 KADINA UMUT OLACAK

Mikrokredinin gerçek anlamda bir kredi olduğunu anlatan Hamdi Akın, “Ama bu kredide asla teminat, kefil, icra, mahkeme, haciz gibi bir durum söz konusu değil, onun için rakamlarımız ufak” dedi.

Akın, projenin, kar amacı gütmeyen ve sadece yoksullara kaynak aktarılan bir finans modeli olduğunu belirterek, “Ben girişimciyim, Türkiye’de yoksulluğu bitirmek de mikro girişimcilik ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Hamdi Akın, 2018 yılı için Kayseri’deki girişimci kadınlara 200 bin liralık destek sağlayacaklarını belirtti. Başlangıç kredi tutarı 1000 lira olan mikrokredide 200 bin lira yaklaşık 200 kadının yeni işe başlaması anlamına geliyor. Sağlanan bu küçük desteklerle kadınların harikalar yarattığını belirten Hamdi Akın, “700-800 liralık mikrokrediyle yapılan yaratıcı işleri görünce ‘biz hiçbir şey yapmamışız’ diyorum. Bu kadınlar harikalar yaratıyorlar. Başarılarını görünce bütçeyi ikiye katladım. Bizler buraya gelirken ‘bu senenin bütçesine 100 bin liralık katkıda bulunalım’ diye karar verdik. Ama geldik gördük ki gerçekten muhteşem işler yapılmış. Onun üzerine bir 100 bin lira daha eklemeye karar verdik. Bunu hiç ziyan olmayan, çok büyük karşılığı olan bir para olarak görüyorum” dedi.

“KURUMSALLAŞMASI İÇİN DEVLETİN DESTEĞİ ŞART”

Dünyanın birçok ülkesinde mikrokredi konusunda büyük mesafelerin alındığına ancak Türkiye’nin bu alanda geri kaldığına dikkat çeken Hamdi Akın, ülke devletlerinin yoksulluğu ortadan kaldırıp, yok etmek için mikrokredi projesinin arkasına geçip ve bizzat destek verdiğini belirtti. Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Yoksulları desteklemesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye çok mesafe kat etmiştir. Türkiye’de devletin yoksulluğu önlemeye çalıştığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yoksulluğa karşı bu kadar mücadele verdiği bir dönemde, yoksulluklarla artık daha yakından ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda mikrokredi projesinin, kurumsallaşması için, gerek kanun, gerekse de yönetmelik anlamında bütün bakanlarımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum.”

“61 İLDE 91 ŞUBEDE 170 BİN KİŞİYE ULAŞTIK”

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Prof.Dr.Aziz Akgül ise Türkiye’de mikrokredi projesinin doğduğu 2003 yılından bu yana ülkenin 61 ilindeki 91 şubesinde yaklaşık 170 bin mikrogirişimci kadına ulaştıklarını ifade etti.

Akgül, Hamdi Akın’ın 2003 yılında mikrokredi projesinin ilk başladığı andan itibaren hem finansman hem de yol göstericilik anlamında kendilerine devamlı destek verdiğini ifade ederek, “Akın, Türkiye’de 61 ilde 91 şubemizin birçoğunda işadamlarımızın bu işe girmesi ve insanların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına öncülük yaptı. Verdiği destek 61 ilde 91 şubede 2003’te bu yana 170 bin mikrogirişimciye ulaşmamızda önderlik etti. Sonraki yıllarda da bu desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mikrokredi kullanacak kadınlara çekleri TİSVA Başkanı Prof.Dr.Aziz Akgül ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından verildi.