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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Kızının açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyen Alkan, “19 yaşındaki kıza bu yapılır mı? Benim kızımı üzmesinler, üzülürüm” diye dert yandı.