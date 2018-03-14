Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel'in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Hamdi Alkan'ın, eşi Selen Görgüzel'in kıskançlığı yüzünden boşanmayı düşündüğü öne sürüldü.



Selen Görgüzel ise çıkan iddiayı yalandı. Görgüzel, "Arada sırada kavga ediyoruz normaldir." dedi.

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