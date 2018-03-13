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Canan Hoşgör konuyla ilgili olarak “Sağ olsun Selen Görgüzel küçük kızım için güzel bir doğum günü organizasyonu yapmış. Beni de davet ettiler, gittim. Bu bir medeniyet göstergesi, herkes hayatına bir şekilde devam ediyor.” demişti.