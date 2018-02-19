Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı olay olan oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yine konuşulmayı başardı. Zeynep Alkan, dans ettiği videoyu Instagram'dan paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni aldı.

OLAY DANS!

Zeynep Alkan çılgınlar gibi dans ettiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.Zeynep Alkan'ın fiziğinin güzelliği herkesin dikkatini çekti.