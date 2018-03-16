Hamdi Alkan kızının sevgilisini yemeğe götürdü

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Hamdi Alkan bu konuya da değinerek şunları söylemişti: "Erkek erkeğe öpüşürken şöyle olmuş, böyle olmuş! Nedir bu! İnternette popüler olan şeyler var. Çocuk kızımla tanışmadan önce esprisine böyle şeyler yapmış. Aslan gibi çocuk. Ne yapalım! İsveç’i mi denetleyeceğim! 10 numara çocuk"