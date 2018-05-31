Kars Sarıkamış ilçesi, Şehitler Mahallesi’nde, 30 yaşındaki Barış A., aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu ileri sürülen 8 aylık hamile eşi Sezen A.’yı (23) bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Barış A. ile Sezen A. arasında tartışma çıktı. Gazete Habertürk'ten Tacettin Durmuş'un haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine, Barış A. hamile eşini bıçaklayarak kaçtı.

SEZARYENLE ALINDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve giden sağlık ekipleri, ağır yaralı olan genç kadına ilk müdahaleyi burada yaptı. Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne Sezen A. kurtarılamadı, karnındaki kız bebek ise sezaryenle alındı. Talihsiz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin, 4 yaşında bir erkek çocuklarının daha olduğu ifade edildi.

Kaçan kocanın yakalanması için Kars ve Sarıkamış polisi çalışma başlattı. Eşini bıçaklayan Barış A.’nın annesinin ve kendisinin de olay sırasında elinden yaralandığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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