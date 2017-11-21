Hamile kadınlara tavsiye: Düşükleri engellemek için yan yatın

Bilim insanları düşüklerin önüne geçebilmek için hamile kadınlara, gebeliklerinin son üç ayında yan yatmalarını tavsiye etti.
1000 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre gebeliğin son üç ayında sırtüstü yatmak düşük ihtimalini ikiye katlıyor.
British Journal of Obstetrics and Gynaecology dergisinde yayınlanan araştırmada doğum yapan 735 ve düşük yapan 291 kadın incelendi ve daha önce Yeni Zelanda ile Avustralya'da yapılan küçük çaplı araştırmalara benzer bir sonuca ulaşıldı.
Bilim insanlarına göre en önemli etken, kadının uykuya geçtiği pozisyon. Bu yüzden sırtüstü uyanan kadınların endişe etmesine gerek yok.
'Uykuya geçtiklerindeki ilk pozisyon önemli'
Araştırma ekibinin başında bulunan Manchester'daki St. Mary Hastanesi Düşük Araştırma Merkezi'nden Prof. Alexander Heazell, gün içindeki kısa uykularda bile hamile kadınlara yan yatmayı tavsiye ediyor ve ekliyor:
"Kadınlar yan uyuduktan sonra sırt üstü uyanırsa 'Aman Tanrım bebeğime çok kötü bir şey yaptım' diye endişelenmelerine gerek yok.
"Araştırmaya katılan kadınların gece boyu hangi pozisyonda uyuduklarını değil hangi pozisyonda uykuya geçtiklerini inceledik. Uyku sırasında en fazla zaman ilk pozisyonda geçirildiği için en önemli pozisyon o.
"Hangi pozisyonda uyandığınızı değiştiremezsiniz ama hangi pozisyonda uykuya geçtiğinizi değiştirebilirsiniz."
İngiltere'de her 225 hamilelikten biri düşükle sonuçlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tavsiyeye uymak, ülke genelinde 130 bebeğin hayatını kurtarabilir.
Bilim insanları sırtüstü yatmanın neden düşük riskini artırdığı konusunda kesin bir bulguya ulaşmış değil ancak sırt üstü yatıldığında bebeklerin ağırlığının annenin vücuduna binmesi nedeniyle damarlardaki kan akışının ve dolayısıyla bebeğe giden oksijenin azaldığını öne süren bol miktarda veri var.
Araştırmanın yayınlandığı dergiden Edward Morris, bunun çok faydalı bir araştırma olduğunu söyledi:
"Bu çok önemli bir araştırma çünkü kadınların hamilelikte düşük ihtimalini azaltmasına olanak sağlıyor."
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