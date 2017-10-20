Hamileden kan nakline dikkat!

Yeni bir araştırmaya göre en az 1 kez hamilelik yaşamış kadınlardan kan nakli yapılan erkeklerin ölüm riski, donörü hiç hamilelik yaşamamış erkeklerinkine göre daha yüksek.

Gazete Habertürk'ün The Independent kaynaklı haberine göre; 10 yıl süren araştırma, hamilelik geçirmiş bir kadından kan almış erkeklerin ölüm oranının 1.5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.



Hamileden kan nakli