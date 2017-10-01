Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, uyku düzensizliğinin hamilelerde erken doğum veya düşüğe neden olabileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; günümüzün en büyük sorunlarından olan uyku düzensizliği probleminin, hamilelerde erken doğum veya düşüğe neden olabileceği belirlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınlarda uyku düzensizliğinin erken doğuma neden olabileceğini söyledi. Uyku düzensizliğinin günümüzde çok arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer, "Bunların sebeplerine baktığımızda stres en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Fakat hamilelik döneminde daha çok bebeğin doğacak olmasının verdiği heyecan ile kadınlarda hormonlardaki değişime bağlı olarak uyku düzeni de hamile kadınlarda değişebilmektedir. Bu tür sıkıntılar olduğu zaman, uyku düzensizliğine bağlı olarak hamilelerde hem düşüğe neden olabilmektedir hem de erken doğum ile sonuçlanabilmektedir" dedi.

"ERKEN DOĞUM ÇOCUK İÇİN RİSKTİR"

Kaliforniya Üniversitesinde 2 bin 265 uyku problemi yaşayan kadın üzerinde bir çalışma yapıldığını aktaran Doç. Dr. Çoksüer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uyku problemi çeken hamile kadınların yüzde 14,6'sı erken doğum ile sonuçlanabilmektedir. Erken doğum çok ciddi bir sıkıntıdır hamile kadınlarda. Bebek açısından, bebekte akciğer gelişiminden tutun bebeğin beyin gelişimine kadar çok ciddi problemlere neden olabilmektedir. Erken doğum problemini çekmemek için kadınların uyku düzenine dikkat etmesi gerekmektedir. Hamilelik döneminde uyku düzenimizden bir değişme varsa mutlak suretle buna dikkat göstermemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar, uyku problemine neden olabilecek çay, kahve ve aşırı sıvı tüketiminden uzak durmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar aynı saate yatağa gitmek gerekiyor. Uyku düzenini bozabilecek yoğun aktivitelerden uzak durmak gerekiyor. Hafif egzersiz programları yapılabilir. Mümkün olduğu kadar uyku düzenini her zaman aynı saate olabilecek şekilde düzenine oturtmak gerekiyor. Bunlara rağmen, hala uyku düzensizliği çekiyorsanız mutlak suretle bir uzmana başvurmakta fayda vardır."

Hamilelerde uyku düzensizliği

Hamilelikte uykusuzluk