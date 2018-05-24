2 | 14

Meyve tok tutar, vitamin deposudur

Meyve tok tutmaz, acıktırır. Acıktığınızda yumurta, süt gibi besinler sizi daha çok tok tutar ve protein ihtiyacınızı karşılar. Meyveler sağlıklı besinlerdir fakat içerdikleri şeker miktarı nedeniyle özellikle gebelik döneminde abartmadan tüketilmeli.