Hamilelikte sigara içmenin bir zararı daha ortaya çıktı

Küresel bir sorun olan sigara tüketimi ve buna bağlı hastalıklar, dünyada önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hamilelikte sigara kullanımı hem anne adayının, hem de bebeğin sağlığını tehlikeye atıyor. Birçok hastalığın sebebi olabileceği gibi, hamilelikte sigara kullanımı, bebeğin Cerebral Palsy olma riskini de artırıyor. Sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinin akciğerleri daha az gelişirken, bu durum aynı zamanda bebeklerin beyin gelişimi de olumsuz etkileyebilir. Çeşitli kimyasal maddeler içeren sigara düşük zeka, davranış bozuklukları ve Cerebral Palsy’ye neden olabilir.
HAMİLELİK PLANI YAPIYORSANIZ EN AZ 3 AY ÖNCE...
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Tıbbi Hizmetler Danışmanı Nöroloji Uzmanı Dr. Nihan Hande Akçakaya; “Yapılan araştırmalar, sigara kullanan anne adaylarının, bebeğin sağlığını ciddi bir şekilde riske attığını gösteriyor. Bu durum aynı zamanda pasif içicilikte de görülüyor. Hamilelikte anne adaylarının sigara kullanması bebeğin su kesesinin açılmasına, bebeğin eşi plasentanın erken ayrılmasına, dış gebeliğe ve bebeğin Cerebral Palsy’li olmasına kadar birçok sağlık probleminin yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle anne adaylarının hamile kalmadan önce sigarayı bırakmaları, hatta hamilelik planı yapmadan en az 3 ay önce bırakmaları gerekiyor” dedi.
Cerebral Palsy nedir?
Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan fiziksel bir engellilik durumudur. Beynin travmaya uğramış kısımlarına erken müdahale edilerek, hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. Ancak Cerebral Palsy tamamen tedavi edilebilen bir durum değil. Cerebral Palsy’ye çoğunlukla başka bir fiziksel ya da zihinsel engellilik durumu da eşlik edebiliyor. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Pasly’li birey bulunuyor. Türkiye’de ise her 1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy teşhisi alıyor.
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