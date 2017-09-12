İngiltere'de yaşayan Charlotte Robertson isimli fitness eğitmeni ve direk dansçısı 7 aylık hamile olmasına rağmen dansından ödün vermedi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Durrington’da 29 yaşındaki Robertson, hamileliğinin son dönemlerinde olmasına rağmen yerçekimine meydan okudu.

UK Elite Pole Şampiyonluğu da bulunan Robertson, “Enerjim çok fazla ve bunu atabilmek için dansı sürdürmem gerekiyor” dedi.

Charlotte Robertson