Hamilton - Ross County maçı heyecanı

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında Hamilton ile Ross County, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. Ev sahibi Hamilton, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ross County, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Hamilton galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Ross County galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hamilton son haftadaki Kilmarnock müsabasında 1-2 yenildi.

Ross County ise Hibernian karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.