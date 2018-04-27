Hamilton - Ross County maçı heyecanı

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu heyecanı devam ediyor. Hamilton, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Ross County takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Hamilton son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Ross County, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Hamilton galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Ross County galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hamilton son hafta oynanan Kilmarnock maçında 1-2 yenildi.

Ross County, Hibernian karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.