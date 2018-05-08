Hamilton - St. Johnstone maçı öncesi rakamlar

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında Hamilton ile St. Johnstone, 08 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Hamilton son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. St. Johnstone son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hamilton kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, St. Johnstone sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Hamilton son haftadaki Kilmarnock müsabasında 1-2 yenildi.

St. Johnstone ise Motherwell karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

St. Johnstone, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Johnstone 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.