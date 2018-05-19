Hammarby - AIK Stockholm karşılaşma önü

Hammarby ve AIK Stockholm, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Hammarby 25 puanla 1. sırada, AIK Stockholm 19 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hammarby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. AIK Stockholm, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 372 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hammarby kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, AIK Stockholm sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hammarby son hafta oynanan Halmstads maçında 1-3 yenildi.

AIK Stockholm, Örebro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hammarby, 16 gol attı ve 7 gol yedi.

AIK Stockholm, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AIK Stockholm, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.